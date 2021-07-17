اذاعة وتلفزيون
أصالة تحتفل بنجاح “ذاك الغبي”
احتفلت الفنانة أصالة، بتخطي كليب “ذاك الغبي” حاجز المائة مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، في أول ظهور لها على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعد رواج شائعة عن انفصالها بعد زواج ثالث استمر سرا لمدة 3 شهور فقط من برلماني مصري. وتجاهلت أصالة تماما التعليق على شائعة اتفاقهاأكمل القراءة »
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