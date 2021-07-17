ملف الصباح
يـوم بـ 100 مليـار
استبعاد فرضه بسبب اتساع قاعدة الملقحين والوضعية الاقتصادية المتضررة أثار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، خلال الأيام الأخيرة، مخاوف مهنيين وفاعلين اقتصاديين من احتمال فرض حجر صحي بعد عيد الأضحى. وتعرف حالات الإصابة ارتفاعا متواصلا منذ أيام، إذ تجاوزت في الأسبوع الأخير ألفي إصابة، ما ينذر بموجة أخرى، تضطر معها السلطاتأكمل القراءة »
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