الصباح الفني
احتفاء مراكشي بلوحات بلكاهية
معرض يضم منحوتات ورشمات الفنان الراحل يتواصل بمراكش إلى غاية 30 غشت المقبل معرض فني يحمل عنوان “فريد بلكاهية – تحف فنية مرسومة: رشمات، منحوتات، طباعات ليتوغرافية وطباعات على الشاشة الحريرية” من تنظيم مؤسسة فريد بلكاهية. وذكر بلاغ للمؤسسة أن المعرض يسلط الضوء على إنتاج هذه الطباعة الفنية بتجميع عددأكمل القراءة »
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