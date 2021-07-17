الرياضة
مفوض قضائي في تداريب “الماص”
المغرب الفاسي أشعر البورقادي رفقة خضروف بعدم تسليمهما أجريهما اضطر محمد أمين البورقادي، حارس مرمى المغرب الفاسي، إلى الاستعانة بمفوض قضائي، لحضور الحصة الإعدادية، التي أجراها الفريق، أول أمس (الخميس)، بعد إشعاره من قبل مسؤولي “الماص”، بعدم صرف أجوره. وعلمت “الصباح” أن البورقادي قرر الاستعانة بمفوض قضائي، لإثبات حضوره للتداريب،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا