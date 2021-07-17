حوادث
السراح لـ30 سائقا استعراضيا
أفرجت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، عن 30 موقوفا من أجل السياقة الاستعراضية ومخالفة إجراءات الحجر الصحي، بعدما قضوا يومين من الحراسة النظرية. واستمع إلى الموقوفين، ضمنهم “أولاد الفشوش” في محاضر رسمية, وأثناء البحث التمهيدي، تبين أن بعضهم خرق الحظر الصحي المفروض لمواجهة فيروس كورونا، قبل أن تأمر النيابةأكمل القراءة »
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