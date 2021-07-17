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حوادث

الحبس لهاتك عرض قاصر بالزمامرة

منذ 4 دقائق
الاعتداء نتج عنه افتضاض بكارة والمشاركة في الخيانة الزوجية أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، متزوجا توبع في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، بجناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض والمشاركة في الخيانة الزوجية، بسنتين حبسا في حدود ستة أشهر نافذة. وجاء إيقاف المتورط منأكمل القراءة »


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