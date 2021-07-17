الصباح الفني
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نفوق السلحفاة “صاحبة الذاكرة الخارقة” أعلنت حديقة حيوان “شونبرون” في فيينا، نفوق أقدم ساكنيها، الثلاثاء الماضي، وهي سلحفاة عملاقة من سيشل تحمل اسم “شورلي”، بعد أن بلغت سن الـ130. وقال عالم الحيوانات، أنطون فايسنباخر، في حديثه عن السلحفاة الذكر “شورلي”: “يعرفه الكثير من زائري حديقة الحيوان منذ زمن طويل”. وتمتأكمل القراءة »
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