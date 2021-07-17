افتتاحية
لستُ متفائلا
الوضعية الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا لا تبشر بخير، منذ أربعة أسابيع، كما لا يبشر بخير أيضا هذا الخروج الجماعي للمواطنين لمناسبتي فصل الصيف وعيد الأضحى، إذ تقترب جل المدن الساحلية والمناطق السياحية الداخلية والجبلية من مستوى “الانفجار العظيم”. نزوح بشري هائل في كل الاتجاهات، سيرتفع إيقاعه في نهاية هذاأكمل القراءة »
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