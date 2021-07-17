الصباح الفني
قالوا
محسن كتب المغني صلاح الدين محسن، تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “دائما هناك أمل في تبدل الحال إلى الأحسن، شريطة الإصرار على تحقيق ذلك”. مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة على صفحتها بفيسبوك قالت فيها “التظاهر بالسعادة، أسهل من أن تشرح حزنك للآخرين”. ديدان قال الممثل عبد الله ديدانأكمل القراءة »
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