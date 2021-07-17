الرياضة
توقيف لاعبين للتنس بتهمة التلاعب
أوقفت الوكالة الدولية لنزاهة التنس ستة لاعبين مغاربة مؤقتا بتهمة التلاعب في نتائج المباريات، في انتظار التأكد من حقيقة هذه المزاعم. وأصدرت الوكالة مذكرة توقيف في حق ستة لاعبين مغاربة، على خلفية التحقيق معهم في فضيحة التلاعب بنتائج مباريات واتهامهم بالتعاطي للرهانات الرياضية، في انتظار التقارير النهائية للتحقيق، الذي مازالأكمل القراءة »
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