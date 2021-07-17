وطنية
أعيان الانتخابات يغزون “بيجيدي”
وافدون جدد من أحزاب «الإدارة» و»المخزن» يقودون لوائح «المصباح» فتحت كتابـات إقليمية للعدالـة والتنمية، بشكل مفاجئ، أبواب الحزب أمام أعيان ورجال أعمال، البعض منهم ارتدى ألوان أحزاب ظل صقور “المصباح” يصفونها بـ “الإدارية” و”المخزنية”. وارتمى العديد من أعيان الصحراء، المعروفيــــن بالترحــــال السياسي، كلمـــــا دنا موعد الاستحقاقات الانتخابية، في أحضان “المصباح”،أكمل القراءة »
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