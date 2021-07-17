حوادث
إدانة لسارق ضيعة بسيدي إسماعيل
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق، وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقاف الجاني من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي إسماعيل، إثر شكاية تقدم بها فلاح بالمنطقة نفسها، بعدما تعرضت ضيعته لسرقة، استهدفتأكمل القراءة »
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