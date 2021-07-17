وطنية
فرار البرلمانيين والوزراء للاستجمام
فر البرلمانيون والوزراء من حر النقاش السياسي، وفضلوا الذهاب للاستجمام لمناسبة عيد الأضحى، على أمل العودة لتسخين الموسم الانتخابي. وأغلقت الدورة التشريعية النهائية، دون التصويت على مشاريع قوانين كثيرة تدخل في مجال القطاع الاقتصادي وإصلاح الإدارة، والداخلية والصحة. وتميزت السنة الأخيرة من عمر الولاية التشريعية الحالية، بالضغط الذي مارسته الحكومةأكمل القراءة »
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