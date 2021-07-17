وطنية
الانتخابات بالحسيمة تعيد وجوها قديمة
قالت مصادر مطلعة، إن عددا من الأحزاب “الكبرى” بإقليم الحسيمة حسمت في أمر وكلاء لوائحها، وانتقلت إلى المراحل اللاحقة في الإعداد الفعلي لدخول غمار الاستحقاقات المقبلة، في حين مازالت أحزاب أخرى منهمكة في تدبير خلافاتها الداخلية والتنظيمية، مع اقتراب كل دخول انتخابي. وأفادت المصادر ذاتها، أن عصام الخمليشي، المنسق الإقليميأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا