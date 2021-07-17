حوادث
“مخزني” مزيف نصب على مواطنين
ابتزهم بشأن عدم ارتداء الكمامة بسوق أسبوعي وشكاية من ضحية مكنت من اعتقاله أمرت النيابة العامة المختصة بوضع شخص تحت الحراسة النظرية، ومباشرة الأبحاث معه بشأن انتحال صفة والابتزاز الذي عرض له مواطنين بالسوق الأسبوعي أيت اعميرة، باشتوكة أيت باها، في شأن عدم ارتداء الكمامة. وأفادت مصادر «الصباح» أن الموقوفأكمل القراءة »
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