الرياضة
حكيمي يتألق في أول ظهور مع باريس
أهدى الدولي المغربي أشرف حكيمي، تمريرة هدف، بقميص فريقه الجديد باريس سان جبرمان في المباراة الإعدادية التي جمعته بلومان. وقدم الدولي المغربي مستوى جيدا بشهادة المحللين، وكان وراء التمريرة التي منحت فريق العاصمة الفرنسية، هدفا في المباراة التي انتهت بفوزه بأربعة أهداف لصفر. وأثنى الأرجنتيني بوكيتينو، مدرب سان جيرمان، علىأكمل القراءة »
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