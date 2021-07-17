الأولى
صفقات غامضة لملاعب “النهب”
عددها يتجاوز 320 ملعبا بالبيضاء تعرضت كلها للدمار وأغلبها مسير من جمعيات “انتخابية” وشركات مقربة من منتخبين أو جمعياتهم الموازية تهيمن على أغلب صفقات التنشيط المحلي بدأت الوثائق والبيانات ودفاتر التحملات وأسماء الشركات المستفيدة من صفقات التنشيط المحلي وملاعب القرب والتجهيزات، تغادر، تباعا، مكاتب ومصالح مقاطعات بالبيضاء، في عملية استباقيةأكمل القراءة »
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