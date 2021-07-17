وطنية
“المفسدون” غير ممنوعين من الترشح
الداخلية لم تصدر أي لائحة وزعماء أحزاب يستغربون ترويج الشائعات استغرب زعماء أحزاب للأخبار المتواترة، التي تروج على نطاق واسع، مفادها أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بمنع المتابعين أمام جرائم الأموال من الترشح، وأنها قامت بخطوة إبلاغ الأمناء العامين. وقال أمين عام حزب سياسي لـ “الصباح”، طلب عدم نشرأكمل القراءة »
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