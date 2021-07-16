المنظمة العالمية للأرصاد الجوية : تغير المناخ وراء ارتفاع درجات الحرارة

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن تغير المناخ يقف من وراء السلسلة غير المسبوقة وطويلة الأمد من موجات الحرارة المسجلة فى الولايات المتحدة وكندا ومناطق أخرى.

وأبرزت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف، أن حالة الطقس في نصف الكرة الشمالي بأكمله أظهرت أنماطا متموجة غير عادية في هذا الصيف، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والبرد والرطوبة بشكل غير مسبوق في أماكن مختلفة.

وأشارت نوليس إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت فى فيضانات مدمرة أدت إلى سقوط عشرات الضحايا في غرب أوروبا في الوقت الذي تعاني فيه أجزاء من الدول الاسكندنافية من موجة حارة، كما تسببت الحرارة غير المسبوقة في غرب أمريكا الشمالية في حرائق غابات مدمرة.

وأضافت المتحدثة أن بعض أجزاء أوروبا الغربية تلقت ما يصل الى شهرين من الأمطار فى ظرف يومين فقط (14 و 15 يوليوز) فيما كانت التربة قريبة بالفعل من التشبع وهو ماكان له أثر كبير في المناطق الاكثر تضررا ببلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وألمانيا.

وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية استنادا إلى خبراء بأن تغير المناخ يعمل بالفعل على زيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة.