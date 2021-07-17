حوادث
الحرارة تتسبب في 8 حرائق بجهة فاس
الاستعانة بطائرات لإخماد حرائق دمرت 350 هكتارا من الغابة بأقاليم صفرو وإفران وتاونات أتلفت حرائق في يومين، مئات هكتارات الغابة في مواقع مختلفة بأقاليم صفرو وإفران وتاونات، لعوامل بشرية وارتفاع درجة الحرارة، فيما طالبت فعاليات بيئية السلطات ومصالح المياه والغابات بتشكيل لجن مختلطة لإعادة غرس المساحة التي أتلفتها النيران ووضعأكمل القراءة »
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