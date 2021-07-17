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وطنية

الفردوس يتجنب التوتر المهني

منذ 4 دقائق
نجح عثمان الفردوس وزير الشباب والرياضة والثقافة في تجنب سيناريو توتر مهني بوزارته، إذ شكلت جلسة الحوار التي عقدها مع الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، محطة لتأكيد مكتسبات الموظفات والموظفين وترسيخ آليات الحوار والتشاور وتجنب التصادم، إذ استجابت الوزارة لمعظم المطالب التي تقدم بها المكتب التنفيذي للجامعة، والتزم الوزيرأكمل القراءة »


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