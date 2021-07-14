أســــــرة
“إيتيكيت” التجول في المراكز التجارية
ينصح الخبراء في مجال “الإيتيكيت” بضرورة اتباع عدة قواعد أثناء زيارة المراكز التجارية، سيما أنها تستقطب عددا كبيرا من الأشخاص، خلال الأعياد والمناسبات، وأيضا العطلات. ومن بين قواعد زيارة المراكز التجارية، حسب الخبراء في “الإيتيكيت”، التحلي بالأخلاق العالية والرقي عند دخول أي متجر، والطلب إلى البائع المساعدة في إيجاد طلبأكمل القراءة »
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