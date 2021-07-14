الرياضة
احتقان بشباب الحسيمة
لاعب كسر زجاج الحافلة بسبب عدم توصله بمستحقاته توترت أعصاب أحد لاعبي شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، أول أمس (الاثنين)، حين كان الفريق يستعد للتنقل إلى تمارة على متن حافلة من الحجم الصغير في ملك فريق اتحاد إمزورن لكرة القدم، لمواجهة الاتحاد المحلي لحساب الجولة قبل الأخيرة من بطولة القسمأكمل القراءة »
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