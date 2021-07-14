أســــــرة
“البروتين”… الخيار المتطور لترطيب الشعر
نصائح بتجنب التعرض لمياه البحر أو مسابح عند استخدامه تختار الكثير من النساء، للحصول على شعر ناعم الملمس، مستحضرات خاصة، من بينها “البروتين”، الذي صار اختيار الكثيرات نظرا لفوائده الكثيرة. ويؤكد خبراء الشعر أن بروتين الشعر، هو عبارة عن منتج يعد تطورا لفكرة “الكيراتين”، يحتوي على بروتينات وأحماض أمينية تعملأكمل القراءة »
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