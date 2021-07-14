أسواق
“الصولـد” فـي مواجهـة الركـود
علي بوفتاس رئيس جمعية “الصفاء” أكد أن التجار يتعبؤون لاستقبال مغاربة العالم وإنعاش الحركة التجارية اعتبر علي بوفتاس، رئيس جمعية الصفاء لتجار وأرباب المهن الحرة والخدمات لوسط المدينة (البيضاء)، أن تخفيضات الصيف تهدف إلى إنعاش الحركة التجارية التي تضررت بفعل الجائحة، وكذا مساهمة التجار في استقبال مغاربة العالم، إذ تعبأأكمل القراءة »
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