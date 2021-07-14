حوادث
السجن لسارقي وكالة بنكية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهمين والحكم عليهما ب4 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل جناية محاولة السرقة. وأحبطت الشرطة القضائية لدى المنطقة الأمنية بسيدي بنور، بداية الشهر الماضي، محاولة سرقة وكالة بنكية تقع بشارع محمد الخامس. وكشفت مصادر أمنية آنذاك،أكمل القراءة »
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