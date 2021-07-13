أســــــرة
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< النقرس يعتبر النقرس من أشكال التهاب الفقرات اللاصق، التي قد تظهر بشكل مفاجئ ويتميز بالألم الشديد ودفء القدمين، والاحمرار، والتورم ويؤثر على حركة القدمين والمرفقين والمعصمين، وكذلك الأصابع، وهو يحدث نتيجة زيادة حمض اليوريك بالجسم وترسبه، وزيادة الوزن ويصيب الرجال أكثر من النساء. < فقدان الشهية يمكن أن يتسببأكمل القراءة »
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