أســــــرة
التصاق الفقرات… الألم المزمن
يؤثر على العينين وليس له علاج نهائي وقد يؤدي إلى الشلل يعتبر التهاب الفقرات اللاصق، من الاضطرابات الصحية الناتجة عن التهاب المفاصل، والتي تؤثر غالبا على الجزء السفلي من العمود الفقري. ومع تطور المرض قد يؤدي ذلك إلى تقوس الظهر إلى الأمام، وقد يعاني المصاب صعوبة في التنفس، كما يؤثرأكمل القراءة »
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