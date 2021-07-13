حوادث
شبكة للاتجار في البشر تبحر من طرفاية
اعتقالات وحجز قوارب بمحركات قوية وسيارات رباعية الدفع وأبحاث عن متورطين أجرت مصالح الشرطة القضائية بتنسيق مع «ديستي»، أمس (الاثنين)، وأول أمس (الأحد)، عمليات أمنية بمجموعة من المناطق بين أخفنير، بضواحي طرفاية، والعيون، مقتفية آثار شبكة عابرة للقارات، متخصصة في الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر. وأوردت مصادر «الصباح» أنأكمل القراءة »
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