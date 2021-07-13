الصباح الفني
لمكيمل تقصف المتنمرين
قالت إن التنمر سلاح من يعانون عقدا نفسية قصفت الممثلة منية لمكيمل المتنمرين، مؤكدة أن التنمر سلاح الذين يعانون عقدا نفسية. واختارت لمكيمل التطرق إلى موضوع التنمر من خلال تدوينة نشرتها على “إنستغرام”، إذ هاجمت فيها المتنمرين بطريقة مباشرة، مؤكــــدة أن الشخص لا يختار المستوى المادي لأسرته أو ملامح وجهه،أكمل القراءة »
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