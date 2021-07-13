ملف عـــــــدالة
انتعـاش بورصـة الدعـارة بطنجـة
فتيات يعرضن أجسادهن بأبخس الأثمان ويساهمن في ازدهار شقق “الجنس السريع” أثارت ظاهرة تفاقم عدد القاصرات والمراهقات اللواتي يمارسن الدعارة بطنجة، نقاشات محتدمة وجدلا واسعا بين فعاليات المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بقضايا المرأة وحقوق الطفل بالمدينة، ومعهم عدد من الاختصاصيين والخبراء، الذين دقوا ناقوس الخطر بعد أن تحولت هذه الظاهرةأكمل القراءة »
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