الرياضة
عصبة صرفت 120 مليونا في موسم أبيض
خلف التقرير المالي لعصبة دكالة عبدة لكرة القدم المنحلة ردود أفعال غاضبة، بسبب قيمة المصاريف المالية للعصبة، والتي تجاوزت 120 مليونا، في مدة زمنية لا تتعدى سبعة أشهر، رغم توقف المنافسات، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. وعقد مجلس العصبة جمعا عاما عن بعد، تخلف عنه أغلب الأعضاء، لأسباب مختلفة، وانتهىأكمل القراءة »
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