حوادث
بارون يطعن مسؤولا أمنيا
خسائر بسيارتين للنجدة وحجز أسلحة بيضاء والحالة الصحية للضابط خطيرة طعن بارون مخدرات بجرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، أول أمس (السبت)، ضابط أمن وألحق خسائر مادية بسيارتين للنجدة، كما تسبب في حالة من الرعب، أثناء محاولة إيقافه، ونقل المسؤول الأمني في وضعية صحية حرجة نحو المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي قاسم،أكمل القراءة »
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