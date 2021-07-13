وطنية
تحالف “إخوان” الجزائر وإيران ضد المغرب
مؤتمر “افتراضي” لتشييد معسكرات يشرف عليها مرتزقة لتدريب “بوليساريو” عاد التحالف الإيراني الجزائري إلى واجهة الأحداث، بإعلان تقارير أوربية عن تحالف يجمع تنظيم الإخوان المسلمين بالجزائر وجماعات شيعية والاستخبارات الإيرانية لاستهداف الوحدة الترابية للمغرب، والاتفاق على تشييد أول معسكر إيراني بالجزائر يشرف عليه ضباط حزب الله ومرتزقة لتدريب أتباع «بوليساريو»أكمل القراءة »
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