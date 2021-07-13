وطنية
“عقليات بالية” تقتل الاستثمار
مقاولون على حافة الإفلاس ينتظرون تدخل جهات عليا علق ولاة المملكة الاجتماعات الخاصة بتحفيز وتشجيع الاستثمار في المراكز الجهوية للاستثمار، ولم يعقدوا أي اجتماع للغرض نفسه، منذ أن أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، توقيف العمل برخص الاستثناء في مجال العقار، بعد فضيحة “تاغزوت باي” بأكادير. ولم يقتصر الأمر، الذيأكمل القراءة »
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