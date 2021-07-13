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زنقة جامع الشلوح… مجمع النغم
نسخة بيضاوية لشارع محمد علي تحكي التاريخ الفني للمدينة القديمة تختزل زنقة جامع الشلوح جزءا من التاريخ الفني للمدينة القديمة بالبيضاء. في هذه الزنقة التي تجاورت فيها محلات بيع الآلات الموسيقية كان يتردد أهل الفن والطرب عليها خلال الزمن الجميل، وشكلت مدرستهم الأولى. في هذا الخاص تستعيد “الصباح” جانبا منأكمل القراءة »
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