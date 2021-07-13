أســــــرة
خطوات مهمة
ينصح الأطباء باتباع عدة خطوات مهمة للتخفيف من آلام التهاب الفقرات اللاصق، والتي من بينها اختيار وضعية النوم المناسبة، التي ينبغي أن تكون على سرير مسطح صلب بدون وسادة، إلى جانب الحرص على تغير الوضعية، مثل النوم على البطن عدة مرات. وينصح كذلك بممارسة تمارين للجزء العلوي من الظهر بزيادةأكمل القراءة »
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