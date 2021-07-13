وطنية
المتاجرة في إعفاءات السيارات النفعية
شركات وهمية تستفيد من الإعفاء من “تي فيا” وتحقق أرباحا هامة من إعادة بيعها استغل بعض أرباب الشركات الإعفاءات المخولة للسيارات النفعية في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، إذ تعفي المدونة العامة للضرائب السيارات التي تقتنيها الشركات للاستخدام المهني من أداء الضريبة على القيمة المضافة، ما يجعل سعرها أقلأكمل القراءة »
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