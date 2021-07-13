الرياضة
“حراك” لإقالة رئيس “الكاك”
«حلالة بويز» تعهد بالقصاص من المتسببين في إنزال الفريق يقود جمهور النادي القنيطري لكرة القدم حملة واسعة النطاق، لإرغام علي الرماش، الرئيس الحالي، على الاستقالة، بعد نزول الفريق إلى الهواة، عقب الخسارة أمام الاتحاد البيضاوي بهدف لصفر في الدورة الأخيرة من منافسات بطولة القسم الثاني. وتتزامن حملات المطالبة بالتغيير الجذري،أكمل القراءة »
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