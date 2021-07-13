الرياضة
لائحة الأولمبياد… الحضور المحتشم
الرياضة الوطنية تشارك في ثلث الرياضات والرهان على القوى والملاكمة والتايكووندو كشفت لائحة الوفد المغربي المشارك في أولمبياد طوكيو، المقرر تنظيمها في الفترة بين 23 يوليوز الجاري و9 غشت المقبل، وجود نقص كبير للتمثيلية المغربية، في العديد من الرياضات. ورغم الميزانية الكبيرة التي ترصدها وزارة الثقافة والشباب والرياضة، والمواكبة القويةأكمل القراءة »
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