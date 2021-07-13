الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي منح لسعد الشابي، مدرب الرجاء، اللاعبين يوم راحة، بعد العودة من بنين، على أن يخوضوا حصة تدريب، اليوم (الثلاثاء)، بمركز الوازيس، استعدادا لمواجهة المغرب التطواني لحساب الجولة 27 من البطولة. يذكر أن بعثة الرجاء تقضي فترة الحجر، بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، بعد العودة من بنين. الجيش الملكي دخلأكمل القراءة »
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