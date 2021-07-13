اذاعة وتلفزيون
صحافي يغضب إدارة “دار البريهي”
أغضب صحافي بقناة “الرياضية” إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، بسبب ما صدر منه بعد بعثه رسالة إلى سفير المغرب ببنين، مطالبا إياه بتوفير الإقامة في أحد الفنادق لفائدته وأيضا سيارة لتأمين تنقلاته، على هامش تكليفه بتغطية نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية. وأكدت مصادر ل”الصباح” أن فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركةأكمل القراءة »
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