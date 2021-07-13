الرياضة
إيطاليا على عرش الكرة الأوربية
توجت باللقب لثاني مرة بعد 1968 وحرمت إنجلترا من تتويجها الأول أحرزت إيطاليا لقب كأس أوربا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد 1968، عندما حرمت إنجلترا من التتويج للمرة الأولى، بفوزها عليها بضربات ترجيح دراماتيكية 3-2، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب ويمبلي في لندن. وسجلأكمل القراءة »
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