الرياضة
رسالة رياضية: عزيز قوم
نزول النادي القنيطري إلى الهواة ليس حادثة سير في تاريخ النادي، بل تحصيل حاصل لتراكمات عديدة وقعت في السنوات الماضية، كيف؟ أولا، مشكلة النادي القنيطري في التسيير، فعندما تتوفر البنيات التحتية والدعم المالي الكافيين، فإن السبب الوحيد المتبقي لانهيار أي فريق للكرة القدم، هو التسيير وسوء التصرف في الإمكانيات المتوفرة.أكمل القراءة »
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