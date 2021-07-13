أســــــرة
5 أهداف للعلاج الطبيعي
يعتبر العلاج الطبيعي من بين الأمور المهمة، التي تساعد في علاج التهاب الفقرات اللاصق، والذي له خمسة أهداف، وأولها تخفيف الألم. أما ثاني الأهداف فهي زيادة مدى حركة العمود الفقري وقدرته الوظيفية، بينما ثالث الأهداف، هي الحد من التصلب الذي يحدث في الصباح. أما رابع وخامس الأهداف على التوالي، فهيأكمل القراءة »
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