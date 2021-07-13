ملف عـــــــدالة
ضحايا لقمـة العيـش
شباب استباحوا أجسادهن وحولوهن سلعة للكسب عاشت قاصرات أياما في الجحيم، بعدما وجدن أنفسهن فريسة ذئاب بشرية نهشت لحمهن الطري وحولتهن بضاعة لمن يدفع. جلهم أوقفوا صدفة أو بعد شكايات منهن، وتوبعوا وأدينوا في ملفات مدوية قضوا بموجبها عقوبات سالبة لحريتهم، بعدما استغلوهن ببشاعة في تجارة الجسد. ثماني سنوات يقضيهاأكمل القراءة »
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