الرياضة
برشيد يسترجع ثلاثة لاعبين
يسترجع يوسفية برشيد لاعبيه مراد كعواش وعبد الخالق أيت أورحبي وأشرف حميدو، خلال المباراة الهامة التي تجمعه بالجيش الملكي، اليوم (الثلاثاء) بالملعب البلدي بالقنيطرة، لحساب الدورة 27 من بطولة القسم الأول. ويعود كعواش وأيت أورحبي، بعد تماثلهما للشفاء، أما حميدو، فاستنفد عقوبة التوقيف، لجمعه أربعة إنذارات. وفي المقابل، يغيب كريمأكمل القراءة »
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