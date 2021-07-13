الصباح الفني
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معمر يحتفل بعيد ميلاده 113 يستعد أكبر معمر في العالم للاحتفال بعيد ميلاده الـ113 خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن سجلته موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية أكبر معمر في العالم حتى الآن. وحسب ما نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن إميليو فلورس ماركيز الذي ولد عام 1908 في بورتوريكو يستعدأكمل القراءة »
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