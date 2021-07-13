الرياضة
هجرة جماعية من خنيفرة
بودراع وحسينة يغادران الفريق ونهاية عقود لاعبين بارزين فسخت إدارة شباب أطلس خنيفرة، عقد المدرب خليل بودراع، ومساعده لحسن الوداني، بالتراضي. وتم فسخ عقود ثلاثة لاعبين بالتراضي، وهم عماد درجاج ومنعم الرحاحلي ورشيد الحصاد، إضافة إلى تسوية الوضعية المالية للاعب المعار من الفتح مجيد سميح. وأقام المكتب المسير للفريق الخنيفري،أكمل القراءة »
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