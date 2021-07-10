عيد الأضحى يوم الأربعاء 21 يوليوز

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن بعد غد الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1442، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 21 يوليوز الجاري.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 ذي القعدة 1442 هـ موافق 10 يوليوز 2021 م.

واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه، فإن فاتح شهر ذي القعدة يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ذي الحجة، هو يوم الاثنين 12 يوليوز 2021 م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1442 هـ الموافق 21 يوليوز 2021 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. إنه سميع مجيب”.